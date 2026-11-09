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Tragedi Kecelakaan Kereta di Mesir, 7 Orang Tewas dan Ratusan Penumpang Terluka  

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |08:15 WIB
Tragedi Kecelakaan Kereta di Mesir, 7 Orang Tewas dan Ratusan Penumpang Terluka  
Tragedi Kecelakaan Kereta di Mesir/Viory
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GIZA - Kecelakaan kereta api di dekat kota Giza, Mesir, menyebabkan tujuh orang tewas dan lebih dari 100 orang lainnya mengalami luka-luka.

Melansir BBC, Senin (9/11/2026), Otoritas perkeretaapian Mesir menyatakan bahwa dua kereta yang melaju ke arah selatan dari Giza dan Kairo bertabrakan, yang menyebabkan beberapa gerbong keluar dari rel dan jatuh ke lereng tanggul.

Presiden Mesir Abdul Fattah al-Sisi mengatakan bahwa ia telah memerintahkan pihak berwenang untuk menyelidiki keadaan di balik kecelakaan tersebut, serta meminta pertanggungjawaban siapa pun yang terbukti lalai.

Sementara, Kantor jaksa penuntut umum memperingatkan bahwa jumlah korban tewas dapat terus bertambah.

Pemerintah menyatakan bahwa rumah sakit di wilayah tersebut telah ditempatkan dalam status siaga tinggi seiring dengan penanganan lonjakan jumlah pasien yang sangat besar.

Menteri Kesehatan Mesir, Khaled Abdel Ghaffar, mengatakan bahwa sejumlah orang tengah dirawat karena mengalami patah tulang dan cedera kepala.

Bulan Sabit Merah Mesir menyatakan, bahwa mereka memberikan bantuan serta dukungan psikologis kepada para korban dan keluarga mereka di lokasi kejadian. Salah satu masinis kereta termasuk di antara korban tewas dalam kecelakaan tersebut.

 

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