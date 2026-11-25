Rayakan HUT ke-75, Sido Muncul Luncurkan Tolak Angin Gold

JAKARTA - PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk memasuki usia ke-75 tahun pada 11 November 2026, terus memperkuat komitmennya untuk menghadirkan produk herbal berkualitas, berinovasi, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dengan meluncurkan produk Tolak Angin Gold dalam kemasan botol kaca.

Perayaan ulang tahun ke-75 Sido Muncul menjadi momen istimewa bagi perusahaan. Tidak hanya merefleksikan perjalanan dan pencapaian perusahaan, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, mulai dari karyawan, petani, mitra usaha, distributor, pemasok, akademisi, pemerintah, hingga konsumen yang selama ini memberikan kepercayaan kepada Sido Muncul.

Sido Muncul luncurkan produk Tolak Angin Gold. (Foto: dok Sido Muncul)

Direktur Marketing Sido Muncul, Maria Reviani menyampaikan keberhasilan Sido Muncul hingga mencapai usia 75 tahun merupakan hasil kerja keras dan dukungan banyak pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan perusahaan.

“75 tahun adalah perjalanan yang sangat panjang. Ada banyak cerita, perjuangan, kerja keras, tantangan, dan perubahan yang telah kami lalui. Sido Muncul bisa sampai di titik ini berkat kontribusi begitu banyak pihak. Karena itu, perayaan 75 tahun ini bukan sekadar perayaan ulang tahun perusahaan, tetapi juga momentum untuk mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada semua pihak yang telah berjasa dalam perjalanan Sido Muncul,” ujarnya.

Menurut Maria, sejak awal, Sido Muncul memiliki misi untuk memberikan manfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitar. Semangat tersebut terus dijaga melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, serta inovasi produk.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Sido Muncul meluncurkan Sidoherbalpedia, sebuah inisiatif untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai tanaman herbal dan jamu agar dapat diakses serta dimanfaatkan lebih luas oleh masyarakat, termasuk para pelaku usaha kecil.