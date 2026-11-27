Usung Konsep One Health, Sentul City Gandeng IPB University Kembangkan Riset Kesehatan Terpadu

JAKARTA - Pendekatan kesehatan yang menghubungkan manusia, hewan, dan tumbuhan menjadi salah satu landasan kerja sama PT Sentul City Tbk dengan IPB University dalam pengembangan Kota Kesehatan Sentul City.

Melalui anak usahanya, PT Sentul Bio Town Development, PT Sentul City Tbk menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan IPB University di Jakarta, pada 18 November 2026. Kerja sama ini diarahkan untuk membangun pusat riset farmasi, biomedis, dan bioteknologi bertaraf internasional di kawasan Sentul City.

Kolaborasi tersebut sejalan dengan visi IPB University dalam mengembangkan konsep One Health, yaitu pendekatan terpadu yang menghubungkan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan.

Selain itu, pengembangan riset juga didukung potensi kedokteran berbasis herbal medicine serta teknologi gizi. IPB University memiliki ekosistem fasilitas laboratorium, pusat riset biomedis, dan uji praklinis yang lengkap serta terstandarisasi.

PT Sentul City Tbk menandatangani MoU dengan IPB University di Jakarta, pada 18 November 2026. (Foto: dok Sentul CIty)

Presiden Direktur PT Sentul City Tbk, Hiramsyah S Thaib menilai pengembangan ekosistem riset bersama institusi akademik menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat inovasi kesehatan nasional.