BULOG Dinobatkan sebagai Benteng Penjaga Ketahanan Pangan Nasional di Anugerah Bhakti Nusantara 2026

JAKARTA – Perum BULOG kembali menorehkan prestasi melalui penghargaan Anugerah Bhakti Nusantara 2026 dengan kategori Benteng Penjaga Ketahanan Pangan Nasional Terbaik 2026 pada Kamis (26/11/2026). Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani.

Mengusung tema “Symphony of Nusantara – Merangkai Informasi, Menginspirasi Negeri”, penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus kepercayaan Nusantara TV kepada Perum BULOG. Apresiasi itu diberikan atas kontribusi nyata dan konsistensinya dalam menjalankan amanah pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional, melindungi kesejahteraan petani, serta memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat Indonesia.

Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas peran strategis Perum BULOG sebagai operator pangan pemerintah dalam memperkuat ekosistem pangan dari hulu hingga hilir. Melalui berbagai penugasan pemerintah, BULOG terus berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen, memberikan kepastian harga bagi petani, memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah, serta menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah berbagai tantangan.

Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas penghargaan dan kepercayaan yang diberikan kepada Perum BULOG. Menurutnya, penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran perusahaan untuk terus berkarya, meningkatkan kinerja, serta memberikan kontribusi terbaik dalam memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

“Terima kasih kepada Nusantara TV atas penghargaan dan kepercayaan yang diberikan kepada Perum BULOG. Penghargaan ini tentunya menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berkarya, meningkatkan kinerja, berinovasi, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ini bukan sekadar sebuah penghargaan, tetapi juga amanah dan tanggung jawab bagi BULOG untuk terus hadir menjaga ketahanan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi dengan baik,” ujar Rizal.