Tinjau Pasar Senen, BULOG Perkuat Pasokan dan Jaga Stabilitas Harga Pangan Jelang Nataru 2027

Dirut Perum BULOG berdialog langsung dengan sejumlah pedagang sekaligus mengecek harga dan ketersediaan berbagai komoditas pangan. (Foto: dok BULOG)

JAKARTA – Perum BULOG terus memperkuat kesiapan pasokan dan menjaga stabilitas harga pangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Sebagai langkah konkret, Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani, bersama Satgas Pangan Polri, Perumda Pasar Jaya, serta unsur TNI-Polri melakukan monitoring harga dan ketersediaan sejumlah komoditas pangan pokok di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis (26/11/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah antisipatif BULOG bersama seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi dengan harga yang wajar dan terjangkau menjelang Nataru.

Dalam peninjauan tersebut, Direktur Utama Perum BULOG berdialog langsung dengan sejumlah pedagang sekaligus mengecek harga dan ketersediaan berbagai komoditas pangan, mulai dari beras, minyak goreng, cabai, bawang merah, bawang putih, telur, daging ayam, hingga daging sapi dan kambing.

Berdasarkan hasil pemantauan, harga sebagian besar komoditas pangan relatif stabil dan berada pada kisaran yang wajar. Namun, terdapat kenaikan harga pada komoditas cabai keriting yang mencapai Rp60.000 per kilogram, dibandingkan harga biasanya pada kisaran Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram, yang diduga dipengaruhi oleh kondisi iklim.

“Alhamdulillah, dari hasil pengecekan pagi ini, secara umum harga-harga pangan, termasuk beras, relatif stabil. Kami juga mengimbau seluruh pedagang agar menjaga harga sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah, sehingga masyarakat tidak dibebani dengan harga yang mahal. BULOG bersama Satgas Pangan dan seluruh stakeholder berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan di seluruh Indonesia menjelang Natal dan Tahun Baru,” ujar Rizal.