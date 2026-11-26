Rampungkan Gedung L-SSIT Unud, Waskita Beton Precast Hadirkan Infrastruktur Teknologi Masa Depan

JAKARTA – PT Waskita Beton Precast Tbk telah menyelesaikan pembangunan Gedung Laboratorium Smart Systems and Integrated Technologies (L-SSIT) Universitas Udayana, Bali. Gedung empat lantai yang dibangun sebagai fasilitas pendidikan, penelitian, dan pengembangan teknologi ini telah diserahterimakan kepada Universitas Udayana pada November 2026 ini.

Kehadiran gedung L-SSIT diharapkan dapat memperluas kesempatan sivitas akademika untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di bidang teknologi digital. Tidak hanya menjadi tempat untuk mempelajari teori, gedung ini juga menyediakan ruang bagi mahasiswa dan peneliti untuk melakukan praktik, eksperimen, menguji gagasan, hingga mengembangkan solusi teknologi.

Gedung ini dilengkapi berbagai fasilitas laboratorium berteknologi tinggi yang mencakup bidang komputasi, kecerdasan buatan, pengolahan data, keamanan siber, bioinformatika, hingga teknologi virtual dan augmented reality. Beragam fasilitas tersebut akan mendukung kegiatan pembelajaran praktis, penelitian, serta pengembangan inovasi teknologi yang relevan dengan kebutuhan berbagai bidang.

Sebagai kontraktor pelaksana, Waskita Beton Precast menjalankan pembangunan gedung melalui lingkup pekerjaan yang mencakup pekerjaan persiapan, galian dan pekerjaan tanah, struktur, arsitektur, hingga mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP). Keseluruhan tahapan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaian pekerjaan terhadap spesifikasi teknis dan persyaratan proyek, sehingga setiap bagian bangunan dapat memenuhi kebutuhan fungsi gedung yang telah direncanakan.

Dalam pelaksanaannya, pengendalian mutu menjadi bagian penting dari proses konstruksi yang dilakukan Waskita Beton Precast. Hal ini mencakup pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pada setiap tahapan pembangunan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan teknis proyek. Dengan demikian, bangunan yang diselesaikan tidak hanya memenuhi kebutuhan ruang, tetapi juga memperhatikan aspek kualitas konstruksi dan fungsi bangunan.