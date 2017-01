Mensos Bertekad Entaskan Kemiskinan Melalui E-Warong

DEPOK - Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pemerintah bertekad untuk mengentaskan kemiskinan di Tanah Air. Upaya yang dilakukan salah satunya memberikan sembako murah kepada warga tidak mampu lewat Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) Kube-PKH.

"Di E-Warong masyarakat tidak mampu juga dididik untuk bisa membeli barang sesuai kebutuhan," kata Mensos saat meresmikan E-Warong ke-187 di Kota Depok, Jawa Barat, Senin (9/1/2017).

Mensos mencontohkan harga beras di E-Warong kualitas medium Rp7.900-Rp8.000 per kg dan beras premium Rp11.800 per kg. Harga tersebut lebih murah dibanding harga di pasaran yang mencapai Rp9.500 per kg kualitas medium.

Sedangkan tipe premium Rp12.800 per kg. Sedangkan harga gula Rp16.000 per kg di warung biasa sedangkan di E-Warong Rp12.500 per kg.

Mensos menegaskan, saat ini pengembangan E-Warong sudah lebih dari 300. Untuk kota Depok sendiri akan dikembangkan pada tahun ini. Pemilik E-Warong, kata Khofifah, bisa mengatur dana yang diberikan untuk keperluan yang dibutuhkan. Bahkan, sisa uang yang ditransfer pemerintah bisa ditabung.

Khofifah menjelaskan, E-Warong juga bisa dijadikan tabungan untuk investasi pendidikan anak. Misalnya, kata dia, pencairan Januari 2017 yang diberikan pemerintah bisa ditabung. Sebab, pada Mei tahun ini, juga akan dicairkan kembali uang bantuan ke penerima manfaat.

"Kalau anaknya kelas 5 atau 6 SD, uang bisa ditabung untuk kebutuhan kenaikan kelas. Jangan diambil untuk yang lain tapi buat sekolah anak," ujarnya.

Menurut Khofifah, E-Warong mengajarkan penerima manfaat untuk menabung. Dengan rajin menabung, artinya penerima manfaat bisa terbebas dari utang, dan jeratan rentenir.

Kartu E-Warong atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) diberikan kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan beras sejahtera (rastra).

Di Depok tercatat sebanyak 11.421 penerima PKH dan 43.000 penerima rastra. Setiap bulan, penerima rastra bakal mendapatkan bantuan Rp110 ribu, yang bisa dibelanjakan untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari.

"Kalau bantuan PKH uangnya bisa dicairkan. Kalau Rastra tidak," tambah Mensos.

Kepala Dinas Sosial kota Depok Kania Parwati menjelaskan, pemerintah berencana meresmikan 43 warung serupa di 11 kecamatan di daerah tersebut.

"Dalam waktu dekat ada dua lagi yang akan kita resmikan. Dua lainnya di Kecamatan Tapos dan Cipayung. Yang baru diresmikan hari ini satu di wilayah Kecamatan Sukmajaya. Di warung itu khusus hanya bisa beli sembako dengan kartu E-Warong," kata Kepala Dinas Sosial Kota Depok, Kania Parwanti.