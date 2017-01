INAGURASI PRESIDEN AS: Baru Dilantik, Trump Langsung Bekerja

WASHINGTON – Hanya beberapa saat setelah diambil sumpahnya dan resmi menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) ke-45, Donald Trump telah mulai bekerja. Dari ruangan di Gedung Capitol, pria berusia 70 tahun itu langsung menandatangani sejumlah perintah eksekutif.

Disaksikan keluarga dan sejumlah stafnya, Trump menandatangani sejumlah kertas dokumen perintah eksekutif. Penandatanganan tersebut dilakukan Trump dalam suasana yang tidak terlalu formal. Trump terlihat bercanda dengan para stafnya dan melontarkan beberapa lelucon kepada mereka yang berada di sana.

Dokumen-dokumen yang ditandatangani POTUS (Presiden of the United States), sebutan bagi Presiden AS, baru di Capitol adalah undang-undang pengecualian untuk calon Menteri Pertahanan James Mattis, nominasi resmi untuk dua anggota Senat, dan pengumuman penetapan hari nasional Patriotisme.

Sementara itu mantan Presiden Barack Obama dan istri menyampaikan pidato perpisahan kepada para stafnya di Pangkalan Udara Andrew sebelum bertolak ke Palm Spring, California untuk berlibur.