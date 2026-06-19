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Ribuan Mahasiswa Trisakti 'Kampus Reformasi' Bakal Demo Hari Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |07:40 WIB
Ribuan Mahasiswa Trisakti 'Kampus Reformasi' Bakal Demo Hari Ini
Ilustrasi demo mahasiswa (Foto: Ist)
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JAKARTA - Kepresidenan Mahasiswa (Kepresma) Universitas Trisakti menyerukan aksi demonstrasi yang akan digelar pada hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Aksi dari mahasiswa Trisakti, yang dikenal sebagai Kampus Reformasi itu disebut akan diikuti sekitar seribu mahasiswa.

"Massa 1.000-an, titik kumpul Tugu 12 Mei Trisakti," ujar Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Trisakti, Dhenni Ribowo, saat dikonfirmasi Okezone, Kamis (18/6/2026).

Seruan aksi bertajuk “Seruan Turun Aksi” itu juga diunggah melalui akun Instagram resmi @kepresmausakti. Dalam unggahan tersebut, mahasiswa diajak untuk turut serta dalam aksi penyampaian aspirasi sebagai bentuk partisipasi dalam kehidupan demokrasi.

"Mahasiswa sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal jalannya pemerintahan serta memastikan setiap kebijakan berpihak kepada kepentingan rakyat," tulis keterangan tersebut.

Kepresma Universitas Trisakti juga menyebut aksi ini berangkat dari semangat perjuangan dan kepedulian terhadap kondisi bangsa. Sebab itu, Kepresma Universitas Trisakti mengajak seluruh mahasiswa untuk turut hadir dalam aksi penyampaian aspirasi sebagai bentuk partisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi yang dijadwalkan pukul 10.00 WIB.

Selain itu, Kepresma Universitas Trisakti juga membuka donasi perjuangan sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan operasional aksi. Setiap kontribusi yang diberikan merupakan wujud solidaritas dan komitmen bersama dalam mengawal kepentingan rakyat.

"Mari satukan langkah, kuatkan solidaritas, dan tunjukkan bahwa mahasiswa tetap menjadi garda terdepan dalam menyuarakan kebenaran, keadilan, dan kepentingan masyarakat. Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia!" tutup unggahan Instagram Kepresma Universitas Trisakti.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
Trisakti Demo Mahasiswa Demo
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