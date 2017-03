DUKUNGAN terus mengalir ke kubu pasangan calon (paslon) Pilkada DKI Jakarta 2017 putara kedua Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Setelah relawan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dan Partai Amanat Nasional (PAN), rival paslon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat itu kini mendapat sokongan Partai Perindo.

Anies-Sandi datang ke kediaman Ketua Umum (Ketum) Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo di Ciranjang, Jakarta Selatan pada Rabu 8 Maret 2017 malam, sekaligus diembankan amanah seandainya ditakdirkan menang di putaran kedua dan jadi pemimpin baru di Ibu Kota.

“Saya meminta kepada saudara berdua (Anies-Sandi), sekiranya nanti diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memimpin Kota Jakarta, agar dapat mengemban tugas dengan sebaik-baiknya,” cetus Hary Tanoe.

Figur yang juga CEO MNC Group itu merasa dukungan terhadap Anies-Sandi, sesuai aspirasi Partai Perindo dan tepat sasaran. Selain punya misi membenahi Ibu Kota, Anies-Sandi diharapkan bisa memimpin warganya tanpa membedakan suku, ras, agama, latar belakang dan status sosial.

Sementara dalam pernyataannya terkait dukungan Perindo, Anies Baswedan menyatakan bahwa kedatangan mereka bukan hanya mendulang dukungan, melainkan juga kepercayaan.

“Ini beda dengan deklarasi mendukung. Ini menyatakan titipan amanat. Jaga persatuan Jakarta. Bangun Jakarta, berikan solusi bukan hanya sekedar titipan. Ini kami anggap amanat. Jadi bagi kita memang fokus pada warga Jakarta bukan sekelompok (warga) Jakarta,” timpal Anies.

“Fokus kita bukan hanya pada Jakarta tapi juga program lapangan pekerjaan, OK OC (One Kecamatan, One Center of Enterpreneurship). Pendidikan berkualitas hingga tuntas, kebutuhan pokok yang terjangkau dan itu semua sejalan dengan apa yang disampaikan, titipan Perindo,” lanjutnya.

Hal senada juga diungkapkan Sandiaga Uno. Baginya, titipan amanah ini jadi pemacu tersendiri bagi kinerjanya bersama Anies Baswedan.

"Kami terima amanah ini Insya Allah. Apa yang disampaikan Pak Hary Tanoe ini adalah kisi-kisi. Harapan kami di mana dukungan Perindo agar kinerja kita semakin baik terutama menghadapi masa-masa yang penuh tantangan ini. Perindo itu ada satu sisi programnya yang sangat cocok dengan OK OCE, yaitu pemberdayaan UMKM melalui gerobak-gerobak (Perindo) UMKM itu,” sambung Sandi.

“Itu (gerobak Perindo) sangat dahsyat. Saya tentu bicara pada Pak Hary Tanoe, beliau bilang bahwa ini keberpihakan dari Perindo dan menurut saya sangat cocok dengan keekonomian masyarakat yang Anies-Sandi usung. Kami ingin terus bersilaturahmi. Harapan kami, mereka juga bisa ikut berjuang bersama kita demi Jakarta yang satu mewakili seluruh lapisan masyarakat menciptakan lapangan kerja," tandasnya.

Perindo sendiri mengarahkan dukungan pada Anies-Sandi bukan sembarang pilih dukungan. Memutuskan untuk tidak mendukung Ahok-Djarot juga bukan lantaran atas pertimbangan suka atau tidak suka, melainkan karena visi-misinya.

Dirasa, yang paling relevan dan sejalan dengan aspirasi Perindo, ya pasangan Anies-Sandi, bukan Ahok-Djarot. Untuk deklarasi dukungan terhadap Anies-Sandi sendiri, baru akan dilakukan secara resmi oleh Partai Perindo pada 14 Maret mendatang.