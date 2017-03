NEW YORK – Badai yang membayangi Pantai Timur Amerika Serikat (AS) telah memicu tumpungan salju di wilayah New York. Tumpukan salju juga terjadi di rel kereta komuter di kota yang memiliki sebutan Apel Besar itu.

Tumpukan salju tersebut berubah menjadi tsunami ketika kereta komuter Amtrak berusaha melewatinya. Para pengguna komuter yang sedang menanti di stasiun tidak menyadari bahwa mereka akan merasakan hantaman salju tersebut.

Video: Youtube Nick Colvin

Pada rekaman yang diunggah di Youtube, terlihat tidak memiliki banyak waktu untuk merespons hingga terdorong dan tertimpa salju. Sebagaimana dikutip dari Fox 31 Denver, Jumat (17/3/2017) insiden tsunami salju itu menyebabkan satu orang terluka di bagian kepalanya.

Sang pengunggah video, Jesse Lewis menjelaskan bahwa kereta Amtrak itu tampaknya melampaui peron akibat tumpukan salju. “Ia (masinis) terlihat mendekati stasiun dengan kecepatan tinggi di kondisi itu,” tutur Lewis kepada WNBC.