LOS ANGELES – Pemadaman listrik dilaporkan melanda Kota New York, Los Angeles dan San Fransisco pada Jumat 21 April 2017. Pemadaman listrik di tiga kota besar Amerika Serikat (AS) itu menyebabkan kemacetan hingga terlantarnya para pengguna kereta komuter.

Sebagaimana dikutip dari Russia Today, Sabtu (22/4/2017) pemadaman listrik pertama terjadi pada pukul 07.20 di New York. Pemadaman di stasiun kereta bawah tanah 7th Avenue and 53rd Street itu langsung memicu keterlambatan di sistem kereta bawah tanah lainnya di Kota New York.

Juru bicara Metropolitan Transportation Authority menyatakan, pemadaman listrik itu juga membuat para penumpang terjebak di dalam kereta. Bahkan ada beberapa gerbong yang berada dalam keadaan gelap gulita dan hanya ada penerangan lampu dari ponsel. Pemadaman tersebut juga menyebabkan stasiun-stasiun kereta yang penuh sesak dengan penumpang yang menunggu kedatangan kereta komuter.

Gubernur New York, Andrew Cuomo meminta diadakannya penyelidikan terkait pemadaman listrik tersebut. Perusahaan pengelola listrik di New York, Con Edison mengklaim pemadaman itu dipicu oleh salah satu aliran listrik milik mereka.

Tidak lama setelah di New York, pemadaman listrik juga terjadi di Bandara Internasional Los Angeles serta sejumlah titik di kota tersebut. Pemadaman listrik ketiga terjadi di San Fransisco, perusahaan Pacific Gas & Electric menyatakan pemadaman dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan hanya dalam waktu 30 menit sekira 90 ribu konsumennya kehilangan akses listrik.

Pemadaman ini menyebabkan padamnya lampu lalu lintas sehingga memicu kemacetan di kota tersebut. Pemadaman tersebut diduga dipicu oleh kebakaran di salah satu gardu listrik milik Pacific Gas & Electric.