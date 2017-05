NEW YORK – Sopir mobil merah yang menabrak para pejalan kaki di Times Square New York, Amerika Serikat (AS), dijatuhi dakwaan pembunuhan serta 20 dakwaan percobaan pembunuhan atas aksinya tersebut.

Sebagaimana dikutip dari CBC.ca, Sabtu (20/5/2017) Kepolisian New York menyatakan bahwa sebelum dijatuhi dakwaan berlapis, Richard Rojas (26) juga didakwa dengan tuduhan kelalaian berkendara hingga menghilangkan nyawa orang.

Insiden yang terjadi pada Kamis 18 Mei 2017 sore waktu setempat itu berawal ketika Rojas mengendarai mobilnya di Times Square dan menabrak puluhan orang hingga tiang menghentikan kendaraanya. Insiden ini menyebabkan turis asal Michigan meregang nyawa dan 22 orang lainnya menderita luka-luka.

Usai menabrak tiang, Rojas disebut keluar dari mobilnya dan langsung berteriak-teriak hingga melompat-lompat. Tak lama kemudian, ia berhasil diamankan oleh orang-orang di lokasi dan polisi.

Pejabat setempat menyebut, Rojas sempat berdinas di Angkatan Laut AS sebelum dicopot karena masalah disipliner. Pasca aksinya tersebut, Rojas mengklaim bahwa ia mendengar “suara-suara” yang berharap ia meninggal dunia.