JAKARTA - Hanum Salsabila Rais, anak perempuan mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, menuliskan curahan hatinya di media sosial instagram, usai sang ayah disebut terlibat dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan.

Curahan hati tersebut dibagi ke dalam tiga bagian yang masing-masing menyertai sebuah foto dan diberi judul "Perisai Lahir Batin Amien Rais".

Unggahan foto pertama menunjukkan Amien Rais tengah berada di perpustakaan Universitas Chicago, Amerika Serikat. Hanum kemudian menceritakan kejadian pada April 2017, ketika ayahnya diminta ditemui seorang mantan jenderal yang ia sebut duduk di posisi pemerintahan yang cukup strategis.

Mantan jenderal tersebut mengatakan atasannya ingin bertemu Amin namun di tempat rahasia dan tidak disorot media karena pembicaraan bersifat terbatas. Namun, Amin menolaknya karena menghendaki pertemuan dilakukan secara terbuka dan dapat diketahui publik.

"Maaf, jika ingin bertemu silahkan tapi terbuka, biarkan media melansir, biarkan mereka tahu hasil pembicaraan, toh pasti terbaik untuk bangsa. Jika pertemuan rahasia, saya tahu, saya hanya akan jadi bangkai politik Anda," kata Amin kepada mantan jenderal itu seperti diceritakan Hanum, Jumat (2/6/2017).

Hanum yang mendengar pembicaraan itu memperkirakan akan ada perkara yang disangkutkan dengan ayahnya sebagai akibat dari kekecewaan penolakan tersebut.

"Saya katakan pada Bapak, "Pak, bos beliau pasti akan tersinggung dengan jawaban Bapak. Dan it's just a matter of time, you'll be singled out. Hanya soal waktu Bapak akan diperkarakan entah bagaimana dan apa caranya."Bapak mengangguk. Ia sangat paham," lanjut Hanum.

Foto kedua, menunjukkan Amien tengah menulis di papan tulis sebuah ruangan. Di bawahnya Hanum melanjutkan ceritanya. Ia mengatakan, tidak hanya kali ini Amien menerima tudingan yang menyudutkan, termasuk soal aliran dana korupsi.

Hanum menambahkan, selama 36 tahun mengenal ayahnya, ia hafal betul bahwa Amien adalah sosok yang membentengi aktivitas politiknya dengan rajin ibadah. Saat muncul tudingan ini, lanjut Hanum, sebagaimana yang ia kenal, Amien tak menganggap hal ini sebagai kesialan.

"Ketika kemarin saya justru bersiasat bagaimana Bapak harus mengklarifikasi hal ini dengan ini dan itu, Bapak malah senyum dan hanya mengatakan: "yang terjadi pada Bapak semua atas ijin Allah The Almighty. Ini berkah! Ini berkah! Tidak sedikitpun bapak merasa ini hukuman atau ujian. "Kamu kalau baca Alquran gak perlu kita berkelit atau takut. Hadapi," papar dia.

Di foto ketiga, Amien tengah terduduk tidur di depan nurse station sebuah rumah sakit. Hanum menceritakan nasihat Amien saat ia mengalami keguguran di rumah sakit tersebut. Dalam cerita tersebut, Amin mengatakan bahwa keguguran yang dialami Hanum bukanlah musibah tetapi kabar baik bahwa putrinya bisa mengandung setelah sekian lama mengupayakan hal kehamilan.

"Nduk kamu keguguran itu memang sebuah kesedihan, tapi lihatlah kabar baiknya, kamu bisa hamil! setelah sekian tahun tanpa ada hasil! kamu punya benih! bahkan bisa simpan 3 embrio yang bisa digunakan lagi. Allah memberi kabar baik: kamu wanita yang bisa hamil. Bukan manusia yang disebut dalam Alquran yang memang ditakdirkan Allah tidak diberi benih. Tinggal masalah waktu kamu harus terus mencoba," jelasnya.

Amien pun menyarankan Hanum untuk memperbanyak ibadah dan usaha, sekaligus memberinya asa bahwa keduanya akan kembali melewati lorong-lorong rumah sakit tersebut dengan mendekap seorang bayi . Hal tersebut terjadi beberapa waktu kemudian saat Hanum melahirkan anaknya, Sahraza.

Usai hari kelahiran tersebut sang suami, Rangga Almahendra berujar,"Num, kadang aku berpikir ekstrim ya, mungkin kita berdua ini kan bukan orang yang saleh-saleh amat. Ngadepin hidup sering naik turun kadar imannya, bahkan sering suuzon sama yang di atas, mungkin doa kita selama ini tidak dikabulkan sama Allah. Tapi Allah mengabulkan doa bapak untuk kita karena dia orang saleh," lanjut dia.

Melalui cerita tersebut, Hanum hendak menunjukkan bahwa Ayahnya tak akan takut menghadapi tudingan yang menyudutkan dirinya tersebut.

"Itulah Amien Rais. di Jumat yang berkah ini, ia akan menghadapi tudingan yang dialamatkan padanya itu dengan bersyukur tanpa sedikit pun rasa keder, karena ia berperisai keyakinan bahwa Allah selalu bersama hamba-Nya yang berserah diri," tutup Hanum.