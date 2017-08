Foto Polisi 'Dipeluk' Sopir Truk di Pinggir Jalan Viral di Medsos, Ternyata Begini Ceritanya..

SALUT dengan apa yang dilakukan bapak polisi satu ini. Foto anggota polisi Patroli Jalan Raya (PJR) bernama Budi Purwanto yang 'memeluk' seorang bapak tua sopir truk di pinggir jalan mendadak viral di dunia maya.

Meski sebenarnya bisa saja menilang si sopir truk, lantaran berhenti di tempat terlarang, anggota polantas itu tidak melakukannya. Belum diketahui di mana lokasi persis kejadian tersebut.

Setelah didalami, ternyata si bapak tua sang sopir truk itu menepi lantaran sakit darah tinggi. Dengan jiwa sosialnya yang tinggi, Budi akhirnya menolong sopir truk itu untuk dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kejadian ini dibagikan oleh akun Facebook bernama Eris Riswandi pada Sabtu 12 Agustus 2017.

Berikut postingan lengkap Eris Riswandi dalam akun Facebook-nya:

Kasihan bapak sopir ini mungkin bekerja tanpa istirahat bahkan sedang sakit pun dia bekerja, yah namanya untuk anak istri. Singkat cerita karena tensi darah naik, sopir ini matanya mendadak gelap lalu menepi di pinggir jalan yg dilarang untuk parkir atau menepi. Tiba tiba ada mobil anggota polisi PJR, setelah melihat kondisi sopir yg sakit bukannya ditilang malah ditolong. Selanjutnya oleh petugas sopir ini dialihkan ke RS terdekat. Kejadiannya tanggal 10/8/17. Thank you Pak Budi Purwanto for your service.

SEBARKAN kebaikan.... BRAVO POLRI, BRAVO TNI..

Foto polisi membantu sopir truk yang sedang sakit itu menuai banyak pujian dari para warganet. Para netizen salut dengan jiwa kemanusiaan yang dimiliki Budi Purwanto. Berikut beberapa di antara komentar netizen :

"Ternyata masih banyak juga Pak Polisi yang baik...." ucap pengguna akun Dee Pertiwi.

"Yang kayak gini yang aku demen," tulis akun Yudhistira Weka Qiqi.

"Trimakasih Pak polisi.. Anda msih punya kasih trhadap sesama. Tuhan senantiasa memberkati Anda," ujar Yenny S Noya.

