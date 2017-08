Office Boy Ketahuan Ngintip di Toilet Wanita, Ini Kemudian yang Terjadi...

BAGI anda para wanita jika hendak ke toilet di tempat umum sebaiknya lebih waspada. Belum lama ini, seorang office boy (OB) ketahuan mengintip di toilet wanita di sebuah restoran. Aksi tidak terpuji itu terekam kamera pengintai CCTV. Peristiwa ini diceritakan oleh Fellicita Susantio melalui akun Facebook-nya pada 13 Agustus 2017 lalu.

Ia menuturkan, peristiwa itu terjadi pada Jumat 11 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 WIB. Saat itu, Felli bersama teman-temannya makan di sebuah restoran. Kemudian sekira pukul 20.47 WIB dirinya pergi ke toilet bersama anaknya.

Saat itu ia mengaku melihat seorang staf pria masuk melalui pintu sebelah kiri, bersamaan ketika ia masuk lewat pintu sebelah kanan.

Kemudian sekira pukul 20.55 WIB salah satu temannya juga pergi ke toilet sebelah kanan. Lagi-lagi ia diikuti oleh pria tadi yang masuk ke toilet sebelah kiri. Secara tak sengaja, temannya itu menengok ke cermin dan melihat ada mata orang sedang mengintip dari lubang pendingin ruangan (AC).

Lantaran syok dengan kejadian itu, akhirnya mereka meminta pihak restoran untuk memanggil OB yang bersangkutan dan dilakukan interogasi.

Saat diinterogasi, pria itu awalnya sempat mengelak meski akhirnya ia mengakui perbuatannya. Pihak manajemen restoran tersebut berjanji akan langsung memecat petugas OB berotak mesum itu.

"So, tujuan sy sharing di sini supaya all ladies out there bs lbh waspada dan berhati2 setiap ke toilet umum dmn pun, semoga ke dpn nya jgn sampai ada lg kejadian seperti ini," tulis Fellicita.

Simak videonya berikut ini:

