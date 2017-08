Hebat! Pemenang Nobel Malala Yousafzai Diterima di Universitas Oxford

OXFORD – Pemenang Nobel Perdamaian, Malala Yousafzai, berhasil mendapatkan tempat di perguruan tinggi terkenal di Inggris, Universitas Oxford. Perempuan kelahiran Pakistan itu meraih hasil A – dalam ujian masuk yang dijalaninya.

Malala yang kini tinggal di Birmingham, Inggris, mengonfirmasi keberhasilannya tersebut melalui sebuah cuitan di akun Twitter-nya sekaligus memberi ucapan selamat kepada semua siswa yang mendapatkan hasil ujian mereka hari ini.

Pada Maret, gadis berusia 19 tahun itu mengungkapkan bahwa dia menerima tawaran untuk belajar tiga mata kuliah di universitas di Inggris dengan syarat mendapatkan tiga nilai A pada ujian tingkat A-nya. Diwartakan BBC, Jumat (18/8/2017), Malala akan mengambil mata kuliah filosofi, politik dan ekonomi.

So excited to go to Oxford!! Well done to all A-level students - the hardest year. Best wishes for life ahead! pic.twitter.com/miIwK6fNSf— Malala (@Malala) August 17, 2017