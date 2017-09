Waspada! Hadapi Badai Irma, Gubernur Florida Umumkan Kondisi Darurat

FLORIDA - Gubernur Florida, Rick Scott mengumumkan keadaan darurat di negara bagian jelang diterjang Badai Irma. Badai Irma terus berkembang pesat, sekarang menjadi badai kategori 4, diperkirakan akan menghantam wilayah itu pada akhir pekan ini.



Keadaan darurat telah dikeluarkan untuk semua 67 wilayah di Florida. Scott mengatakan bahwa pihaknya akan mempersiapkan yang terburuk dan berharap untuk yang terbaik karena Irma diperkirakan akan menerjang negara tersebut pada hari Jumat mendatang.



Dalam Tweet-nya, Gubernur tersebut mendesak semua warga Florida untuk tetap berjaga-jaga dan waspada terhadap cuaca dan berita lokal. Ia juga meminta warga untuk mengunjungi situs FLGetAPlan.com untuk bersiap-siap.



"Badai Irma menimbulkan ancaman berat bagi seluruh Negara Bagian Florida dan mengharuskan tindakan pencegahan yang tepat waktu dilakukan untuk melindungi masyarakat, infrastruktur penting, dan kesejahteraan umum negara ini," katanya seperti dikutip dari Fox News, Selasa (5/9/2017).



Scott menyarankan kepada penduduk negara bagian menggunakan Hari Buruh mereka untuk mempersiapkan kedatangan Irma.



Pengumuman tersebut disampaikan setelah gubernur Puerto Riko mengeluarkan keadaan darurat pada Senin kemarin. Badai Irma diperkirakan akan memasuki barat laut Karibia pada hari Selasa, di mana para pekerja pemerintah sedang mempersiapkan diri menghadapi badai.

Pejabat darurat telah memperingatkan bahwa badai tersebut bisa membawa hingga 10 inci hujan, menyebabkan tanah longsor dan banjir bandang yang berbahaya. Badai juga bisa menghasilkan gelombang hingga 23 kaki saat semakin mendekat.



Jika Badai Irma menerjang wilayah Florida sebagai badai berkategori 4, ini akan menjadi yang pertama kalinya dalam 102 tahun bahwa dua badai Kategori 4 terjadi di AS pada tahun yang sama, menurut KOCO.



Status waspada terhadap badai Irma berlaku untuk Puerto Riko, Vieques, Culebra, kepulauan Inggris dan A.S. Virgin dan Guadeloupe. Sedangkan status badai tropis dikeluarkan untuk Dominika.



Badai Kategori 4 bergerak ke barat daya pada ketinggian 13 mph dengan angin maksimum hingga 130 mph, menurut Pusat Badai Amerika Serikat (AS). Badai berpusat di sekitar 490 mil sebelah timur Kepulauan Leeward.

(qlh)