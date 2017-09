Edan! Pria India Perkosa Bocah 2,5 Tahun dan Coba Menguburnya Hidup-Hidup

NEW DELHI - Seorang pria di India ditangkap polisi setelah memperkosa gadis 2,5 tahun dan mencoba mengubur korban hidup-hidup. Pelaku melakukan kejahatan itu saat dalam kondisi mabuk.



Kasus ini terjadi di negara bagian Karnataka, India selatan. Polisi masih menyelidiki kasus ini.



Pelaku, Subhash Mahadev Nayak (22) yang merupakan tetangga korban, telah mengakui kejahatannya. Pada hari Sabtu (9/9/2017), Nayak diduga membawa korban yang sedang bermain di luar rumahnya, ke tempat terpencil dan memperkosanya.



Menurut laporan The New Indian Express yang dikutip Senin (11/9/2017), orang tua korban mulai mencari gadis cilik tersebut karena tidak pulang ke rumah meski sudah malam. Tetangga dan penduduk dari wilayah lain ikut membantu mencari korban.



Mereka kemudian menemukan Nayak dalam kondisi setengah telanjang sedang berusaha mengubur korban dalam kondisi hidup-hidup.

Pelaku sempat dilempari oleh sekelompok penduduk setempat sebelum diserahkan ke polisi. Sedangkan korban dibawa ke rumah sakit terdekat.



Korban dilaporkan berada dalam kondisi kritis karena kehilangan banyak darah.



Ketika Nayak dibawa ke rumah sakit yang sama untuk pemeriksaan kesehatan, massa meminta polisi untuk menyerahkannya kepada mereka. Polisi harus memindahkan tersangka tersebut keluar dari rumah sakit untuk mengendalikan situasi.



Sementara itu, sekelompok massa menggelar dharna atau sebuah demonstrasi di luar sebuah kantor polisi. Mereka menuntut tindakan cepat terhadap tersangka.



Insiden tersebut muncul hampir bersamaan dengan kasus kejahatan seksual lainnya, di mana siswa tujuh tahun dibunuh setelah dia menolak tindakan seksual pelaku.



Praddhuman Thakur, seorang siswa Ryan International School, ditemukan di genangan darah di toilet sekolah pada hari Jumat pagi. Dia memiliki dua luka tajam di lehernya.

