Duh! Gempa Meksiko Sebabkan Beberapa Orang Terjebak di Reruntuhan Gedung

MEXICO CITY - Gempa berkekuatan 7,1 skala Richter yang mengguncang Meksiko menyebabkan kerusakan dan ambruknya beberapa gedung. Gempa juga menyebabkan sejumlah orang terjebak reruntuhan gedung dan terancam dalam bahaya.

Namun, hingga berita ini diturunkan jumlah pasti warga yang terjebak masih belum diketahui. Korban yang terjebak reruntuhan bangunan dilaporkan berada di Kota Cuernavaca di Mexico City bagian selatan.

Building collapses in #MexicoCity after powerful earthquake; no word on casualties yet! pic.twitter.com/HklutmumRw— Raveen Aujmaya (@raveenaujmaya) September 19, 2017