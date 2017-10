Terungkap! Begini Rupa Stephen Paddock, Pelaku Penembakan di Las Vegas

LAS VEGAS - Foto dari Stephen Paddock, pelaku penembakan berdarah saat konser berlangsung di Las Vegas ini telah tersebar. Polisi mengatakan bahwa Paddock bunuh diri sebelum mereka tiba di kamarnya di hotel lantai 32.

Selain 50 orang yang dikonfirmasi tewas, lebih dari 200 lainnya luka-luka setelah pria tersebut melepaskan tembakan ke arah kerumunan penonton pesta festival musik tersebut. Dilaporkan bahwa ia mulai memuntahkan peluru-peluru tersebut dari balkon hotel.

Dilansir dari Mirror, Senin (2/10/2017), beberapa petugas terlihat berlindung di belakang kendaraan mereka, sementara yang lain membawa senapan berlari ke Mandalay Bay Hotel and Casino. Departemen Kepolisian Metropolitan Las Vegas (LVMPD) kemudian mengonfirmasi bahwa satu tersangka telah tewas dan dia diyakini telah bertindak sendiri.

Sekadar diketahui, tersangka pelaku penembakan di Las Vegas diketahui sebagai seorang pria berusia 64 tahun bernama Stephen Paddock. Aksi Paddock menyebabkan setidaknya 50 orang meninggal dunia dan 200 orang lainnya terluka.

Insiden berdarah ini terjadi pada konser musik country, Route 91, di dekat Mandalay Bay Hotel and Casino, Las Vegas, Amerika Serikat (AS). Banyaknya korban membuat tragedi ini sebagai insiden penembakan terburuk sepanjang sejarah AS. Sebelumnya, predikat ini dilekatkan pada peristiwa penembakan di sebuah klub malam di Orlando, Juni 2016.

Para saksi menyatakan, melihat kilatan cahaya di ketinggian Mandalay Bay Hotel. Saat rentetan tembakan ditujukan kepada sekira 40 ribu penonton konser, suranya seperti 'petasan'.

Polisi saat ini telah menutup Las Vegas Boulevard dan mendesak masyarakat untuk menjauh dari area tersebut. Saat penembakan terjadi, malam terakhir konser musik Route 91 Harvest Music Festival tengah digelar di seberang Teluk Mandalay.

Selain itu, polisi juga mengatakan bahwa tersangka merupakan warga Las Vegas. Ia melakukan hal tersebut sendirian dan tidak diketahui apakah berhubungan dengan kelompok militan atau tidak. Hal tersebut disampaikan oleh Sheriff Clark County Joseph Lombardo.

"Kami tidak tahu apa kepercayaan dari sang penembak. Saat ini, kami yakin dia satu-satunya penyerang dan dilakukan secara statis," tukas Sheriff Lombardo.

