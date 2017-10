Novel Baswedan Terima SPDP Kasus Pencemaran Nama Baik, Keluarga: Sudah Biasa Lihat Ini

JAKARTA - Keluarga Novel Baswedan mengatakan bahwa pihaknya telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Brigjen Aris Budiman ke Polda Metro Jaya.

Istri Novel Baswedan, Rina Emilda mengatakan SPDP kepada Novel Baswedan diterimanya pada Kamis 28 September 2017. Sedangkan Novel Baswedan yang masih dirawat di Singapura untuk menjalani operasi mata juga sudah mengetahui pemberitahuan itu.

"Kami terima surat tersebut pada, Kamis kemarin. Dan dia (Novel), sudah mengetahui surat tersebut," ujar Rina kepada Okezone, Rabu (4/10/2017).

Namun, Rina Emilda, tidak mau menanggapi dengan adanya surat dimulainya penyidikan kepada Novel Baswedan oleh penyidik Polda Metro Jaya.

"Saya tidak ingin menanggapi surat ini mas, sudah biasa liat hal-hal ini terjadi," tegasnya.

Sekadar diketahui, Aris Budiman melaporkan Novel Baswedan pada 21 Agustus 2017 lantaran tidak terima disebut sebagai Direktur Penyidikan KPK tidak berintegritas dan terburuk sepanjang sejarah, tudingan itu dikirim melalui email oleh Novel Baswedan dan disebar ke pegawai KPK.

Pada hari yang sama, polisi langsung mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: SP.Sidik/524/VIII/2017/Ditreskrimsus, tepat pada hari Novel Baswedan dilaporkan.

Satu pekan kemudian, penyidik melakukan gelar perkara dan menaikkan status laporan tesebut ke tahap penyidikan melalui Surat Perintah Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang kemudian dikirim ke pelapor, terlapor dan Kejati DKI Jakarta.

Dalam kasus tersebut, Novel Baswedan terancam dijerat Pasal 27 ayat 3 junto Pasal 45 Ayat 3 UU ITE, atau Pasal 310 atau 311 KUHP tentang tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan atau fitnah melalui media elektronik.

