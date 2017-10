Disergap Kelompok Bersenjata, 3 Pasukan Khusus AS Tewas di Niger

NIGER – Tiga tentara khusus Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) terbunuh dan dua lainnya terluka dalam sebuah serangan di Niger pada Rabu 4 Oktober 2017 waktu setempat. Serangan dilancarkan ketika pasukan militer tengah melakukan patroli rutin.

Sebagaimana diberitakan The New York Times, Kamis (5/10/2017), menurut beberapa pejabat militer AS, patroli tersebut dilakukan pasukan Negeri Paman Sam bersama tentara Afrika Barat yang sedang mereka latih.

“Kami dapat mengonfirmasi bahwa patroli gabungan AS dan Niger mendapat serangan tembakan dari Nigeria Barat Daya,” ujar Letnan Anthony Falvo, juru bicara Komando Afrika-Amerika Serikat di Stuttgart, Jerman.

BACA JUGA: Ditembaki Pasukan Khusus Afghanistan, Dua Tentara AS Tewas

Seorang pejabat militer AS mengatakan bahwa ketiga tentara tewas dalam serangan tersebut. Serangan itu terjadi di 120 mil sebelah utara Niamey, Ibu Kota Niger, di dekat perbatasan Mali. Saat itu, para gerilyawan Al Qaeda diketahui tengah melakukan penggerebekan lintas batas.

Tak hanya korban tewas, penyerangan ini juga membuat dua orang anggota militer lainnya terluka. Hal ini diketahui berdasarkan keterangan dua orang pejabat. Mereka berbicara dengan sangat berhati-hati karena tidak mendapat wewenang untuk membahas korban secara terbuka.

BACA JUGA: Tentara AS Tewas di Yaman

Kematian tersebut menandai korban pertama dari AS saat menjalankan sebuah misi. Saat penyerangan terjadi, Pasukan Khusus AS diketahui telah memberikan bantuan pelatihan dan keamanan kepada angkatan bersenjata Niger, termasuk dukungan untuk intelijen, pengawasan, dan pengintaian. (DJI)

(rfa)