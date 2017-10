JAKARTA - Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno akan resmi menjadi Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2018-2023. Sore ini sekira pukul 16.00 WIB di Istana Negara, keduanya dilantik oleh Presiden Joko Widodo.

Sebelum resmi menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta, Anies Baswedan mengunggah foto mesra ia dan sang istri di Instagram. Dalam foto itu, Anies menatap sang istri, Fery Farhati, sambil mencium tanganya. Sementara Fery menyambut dengan senyuman dan tatapan.

"Happy is the man who finds a true friend, and far happier is he who find that true friend in his wife". ~Franz Schubert," tulis Anies menyertai foto yang diunggah di akun Instagram aniesbaswedan, Senin (16/10/2017).

("Kegembiraan adalah laki-laki yang menemukan teman sejati, dan yang jauh lebih menggembirakan adalah dia menemukan teman sejati di dalam diri istrinya." ~Franz Schubert)

Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno memenangi Pilgub DKI Jakarta usai mengalahkan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hiudayat di putaran kedua Pilgub DKI Jakarta pada April 2017. Pasangan ini memeroleh suara 57 persen.

Anies dan Sandi akan berangkat menuju Istana Negara dari Masjid Sunda Kelapa usai Salat Dzuhur, siang nanti. Pelantikan sendiri akan digelar pukul 16.00 WIB. Selanjutnya, mereka akan diarak ke DPRD DKI Jakarta untuk serah terima jabatan. Pesta rakyat juga sudah disiapkan dalam menyambut pemimpin baru DKI Jakarta ini.

(ris)