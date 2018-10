TAIWAN - Rektor Universitas Tarumanagara (Untar), Prof Dr Agustinus Purna Irawan memberikan kuliah umum di hadapan mahasiswa Kun Shan University (KSU), Taiwan. Kuliah umum yang digelar pekan lalu itu dilaksanakan mendapat antusiasme mahasiswa dan dosen yang hadir.

Dalam kuliah umum berjudul “Product Design and Development Based on Indonesia’s Potential” turut disampaikan beberapa hal di antaranya mengenai dunia industri serta budaya dan peraturan-peraturan yang berlaku hingga perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

Mahasiswa KSU ikut bertanya mengenai kemungkinan melanjutkan studi di Indonesia termasuk di Untar. Selain itu peluang-peluang bisnis yang ada di Indonesia juga menjadi salah satu topik yang mengemuka di diskusi tersebut.

Dalam menyampaikan materi kuliahnya, Prof Agustinus juga melakukan dialog dengan para peserta sehingga suasana menjadi lebih akrab. Kuliah umum ini merupakan salah satu implementasi kerja sama kedua perguruan tinggi yang sudah terjalin selama ini.

Perpanjang Kerja Sama

Selain mengisi kuliah umum, kerja sama antara kedua pihak berlanjut dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Rektor Untar dan Vice President KSU Prof Yueh Min Huang sebagai kelanjutan perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. Prof Yueh Min Huang dalam amanatnya menyatakan bahwa masih banyak potensi kerja sama yang bisa dilakukan kedua pihak.

Di antaranya program pelatihan mahasiswa dan studi lanjut bagi dosen. Selain itu, kerja sama ini juga dapat diperluas di berbagai bidang ilmu selain bisnis misalnya teknik dan ilmu lainnya.

"Saat ini KSU merupakan perguruan tinggi yang memiliki akreditasi internasional sehingga kedua perguruan tinggi dapat berkolaborasi untuk saling meningkatkan potensi yang dimiliki," ujar Prof Yueh.

Untuk diketahui, KSU adalah perguruan tinggi yang sudah mendapatkan akreditasi dari Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) International yaitu organisasi profesional Amerika yang memberikan akreditasi ke sekolah-sekolah bisnis. Rektor Untar berharap melalui penandatanganan kerja sama ini hubungan yang sudah terjalin dapat terus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan dan program.

Untar dan KSU sudah melakukan kegiatan bersama di antaranya menyelenggarakan konferensi internasional bersama di bidang bisnis dan entrepreneurship dan mengirim mahasiswa Untar untuk mengikuti program pelatihan kewirusahaan di kampus KSU. Selain itu, terdapat dosen Untar yang kini sedang melanjutkan studi di kampus yang berlokasi di kota Tainan tersebut.

Delegasi KSU sendiri telah melakukan kunjungan ke Jakarta untuk bertemu langsung dengan dosen dan mahasiswa Untar. Turut mendampingi Rektor dalam kunjungan di KSU yakni Direktur Kemahasiswaan dan Alumni Dr Adianto, M.Sc serta Kepala Humas Paula T Anggarina, SE, MM. Sedangkan saat penandatanganan kerja sama dari pihak KSU diwakili Dean of Continuing and Extended Education Prof Yueh Feng Chuang, Dean of Business and Management College, Dr Chin Chiuan Lin dan Director of Career Development Alumni, Dr Linda Lin.

(put)