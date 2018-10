PENTAGON — Sebuah amplop yang diduga berisi racun risin dan ditujukan kepada Presiden AS Donald Trump, tampaknya punya hubungan dengan dua surat yang dicegat di Departemen Pertahanan Amerika atau Pentagon.

“Dinas Rahasia membenarkan telah menerima amplop mencurigakan yang dialamatkan kepada Presiden pada 1 Oktober 2018. Amplop itu tidak diterima di Gedung Putih dan tidak masuk ke Gedung Putih,” kata Dinas Rahasia dalam sebuah pernyataan.

BACA JUGA: Gedung Putih Dikirimi Surat Beracun

Surat yang dikirim ke Pentagon, satu untuk Menteri Pertahanan Jim Mattis dan satu lagi untuk Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana John Richardson, positif berisi risin setelah dites, kata pejabat-pejabat Pentagon kepada VOA, Selasa (2/10/2018).

BACA JUGA: Putra Donald Trump Dikirimi Surat Ancaman Berisi Bubuk Putih

Kedua amplop kemudian diambil oleh FBI untuk pengujian lebih lanjut, kata juru bicara Pentagon, Kolonel Rob Manning.

Risin adalah racun alami yang terdapat pada biji jarak. Jika dihirup atau diinjeksikan dalam bentuk yang sudah diolah, risin dapat membunuh orang dalam waktu 48 jam sesudah terpapar. Menurut US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) belum ada penangkal untuk risin.

(dka)