INGGRIS - PM Inggris Theresa May kembali ke Brussel guna memperoleh konsensi dalam kesepakatan kontroversial mengenai keluarnya Inggris dari Uni Eropa setelah ia lolos dari voting mosi tidak percaya para anggota parlemen partainya sendiri.

May akan bertemu dengan para pemimpin Uni Eropa untuk kedua kalinya pekan ini dalam usaha menyelamatkan kesepakatan Brexit setelah ia membatalkan pemungutan suara parlemen (House of Commons) yang banyak diperkirakan akan membuahkan penolakan atas kesepakatan tersebut.

Sejauh ini, para pemimpin Eropa telah mengungkapkan keinginan mereka untuk membantu Inggris, namun mereka juga telah menegaskan bahwa mereka tidak ingin merundingkan kembali ketentuan-ketentuan yang disepakati kedua pihak selama diskusi berbulan-bulan.

Para pemimpin Eropa kan melangsungkan pertemuan Kamis dan Jumat, dan Presiden Dewan Eropa Donald Tusk mengatakan, mereka akan mendengarkan evaluasi May atas situasi sekarang sebelum melangsungkan pembicaraan tanpa May untuk membahas masalah itu dan mencari penyelesaian yang sesuai.

Partai May, yakni Partai Konservatif, dalam pemungutan suara tertutup memutuskan dengan suara 200 setuju dan 117 menentang untuk mempertahankan kepemimpinanan May hingga setahun mendatang,Banyak pengamat menduga, pernyataan May bahwa ia akan mundur sebagai pemimpin Inggris sebelum pemilu 2022, kemungkinan membantunya memperoleh dukungan para sejawat partainya.

