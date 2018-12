Beda Pendapat dengan Trump Terkait Suriah, Menteri Pertahanan Amerika Mundur

WASHINGTON - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) James Mattis menyatakan mundur dari jabatannya setelah tak sepandat dengan kebijakan Presiden AS Donald Trump yang memutuskan untuk menarik semua pasukan AS dari Suriah.

Laporan Reuters menyebutkan Mattis mengundurkan diri setelah bertemu dengan dengan Trump di Gedung Putih.

"Karena Anda punya hak untuk berpadangan dengan Menteri Pertahanan yang selaras dengan Anda. Saya percaya ini tepat bagi saya untuk mundur dari posisi saya," kata Mattis dalam surat pengunduran dirinya, yang dirilis oleh Pentagon.

