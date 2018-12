Cerita Warga, Gunung Anak Krakatau Bergemuruh Hebat Satu Jam Sebelum Tsunami

View this post on Instagram

Penampakan Gunung Anak Krakatau saat erupsi tapi belum menimbulkan Tsunami. Sejak sore gunungnya sudah memuntagkan Lavanya mas.. suara gemuruh seperti tumbukan berkali-kali sejak Sore. Menjelang maghrib ke isya air pasang tampak tidak biasa tingginya. Kami dan teman-teman dari Planetarium sempat melihat dengan teleskop jarak jauh foto gunung tersebut yang sudah meluapkan lavanya sejak sore. Menjelang malam, semakin terlihat warna merah letupannya. Menjelang pukul 9, ketinggian air sudah tidak masuk akal.. ketinggian laut ke vila tempat kita tinggal mencapai +- 2 meter tapi menjelang pukul 9 (21:00) luapan ombak hingga masuk kedalam lantai 1 villa tempat kami tinggal. Batu kali hingga naik ke pelataran halaman villa, mobil kami tenggelam setengah, dan banyak perabotan berserakan.. kepanikan tersebut membuat kami segera pergi ke tempat yang lebih tinggi yaitu di rumah warga Kita sempat mantau perkembangan gunung anak krakatau 1 jam sebelum tsunami bersama teman-teman yang stay di villa yg kita tinggali. Mereka adalah anak-anak dari Planetarium Jakarta. Keliatan kan titik merah, itu lagi meletup. Btw, itu video anak lari-lari sebelum tsunami masih asri, setelah taunami isinya Batu-Batu kali yang keangkat, antena berserakan, kulkas, sampe saung yang rubuh.. ketinggian bibir pantai sampe Villa itu sekitar 2.5meter. Jadi rasanya kena beginian, ngerih guys.

