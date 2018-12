Peristiwa 24 Desember: Gencatan Senjata Natal hingga Serangan Bom di Gereja

JAKARTA - Dalam tahun kabisat, 24 Desember merupakan hari ke-359 atau sehari sebelum perayaan Natal bagi umat Kristen di seluruh dunia. Berbagai peringatan besar dan peristiwa penting pernah terjadi pada 24 Desember, salah satunya gencatan senjata pada 1941.

Pada 24 Desember 2000 juga terjadi peristiwa serangan bom sejumlah gereja di berbagai wilayah di Indonesia pada malam Natal.

Berikut rangkuman sederet peristiwa penting yang pernah terjadi pada 24 Desember seperti dikutip dari Wikipedia.org, Senin (24/12/2018).

1. Genjatan Senjata Natal



Pada1941, Jerman, Inggris, dan Prancis yang terlibat dalam Perang Dunia I sepakat untuk menghentikan sementara pertempuran demi menyambut Hari Natal. Hari itu kini dikenang dengan sebutan Gencatan Senjata Natal atau Christmas Truce.

Untuk mengenang peristiwa Gencatan Senjata Natal pada 24 Desember 1941, didirikanlah sebuah salib dekat Ypres di Belgia pada tahun 1999.

2. Dibentuknya Ku Klux Klan

Beberapa veteran konfederasi yang pernah terlibat dalam Perang Sipil Amerika Serikat (AS) membentuk kelompok bernama Ku Klux Klan (KKK) atau yang dikenal sebagai ‘The Klan’ pada tanggal 24 Desember 1865.

Aksi Ku Klux Klan pada 1920. (Foto: Wikipedia)

Kelompok The Klan merupakan sebuah kelompok rasis ekstrem di AS yang berkeyakinan bahwa ras kulit putih adalah ras yang terbaik. Mereka mendirikan organisasi tersebut dengan maksud untuk berjuang memberantas kaum kulit hitam dan minoritas di AS seperti Yahudi, Asia, dan Katolik Roma. Bahkan, kelompok ini juga menyerang warga kulit putih yang dianggap sebagai pelindung kulit hitam.

3. Peringatan Hari Malam Natal

Hari Malam Natal adalah malam sebelum hari kelahiran Yesus Kristus, yang dirayakan pada setiap tanggal 24 Desember oleh gereja Kekristenan Barat. Menurut tradisi Kristiani, Yesus lahir pada malam hari, sehingga pada Hari Malam Natal diadakan Misa Tengah Malam.

Umat Katolik Roma dan Anglikan secara tradisional merayakan Misa Tengah Malam, yang dimulai sebelum tengah malam pada Malam Natal. Perayaan ini diadakan di gereja-gereja di seluruh dunia untuk merayakan kelahiran Yesus, yang diyakini terjadi pada malam hari ini.

4. Serangan Bom Gereja di Indonesia

Pada malam Hari Natal, 24 Desember 2000, terjadi serentetan serangan bom di sejumlah gereja di berbagai wilayah di Indonesia. Serangan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok Jamaah Islamiyah yang dituding sebagai otak di balik serangan tersebut.

Beberapa wilayah yang terkena serangan teroris itu adalah Batam, Pekanbaru, Jakarta, Sukabumi, Pangandaran, Bandung, Kudus, Mojokerto dan Mataram.

5. Yohanes IV Menjadi Paus

Setelah empat bulan lamanya sede vacante atau kekosongan tahta kepausan pata tahun 640, Paus Yohanes IV terpilih sebagai Paus Gereja Katolik Roma sejak 24 Desember 640 hingga 12 Oktober 642.

Kepausan merupakan salah satu lembaga yang paling bertahan lama di dunia dan telah menjadi suatu bagian penting dalam sejarah dunia. Para paus pada zaman kuno membantu penyebaran Kekristenan dan penyelesaian berbagai perselisihan doktrinal.

