SEORANG anak laki-laki bernama Yusuf Aslam yang masih berusia 7 tahun asal Luton, Inggris, berhasil menghafal Alquran 30 juz. Dia mengikuti jejak kakak perempuannya yang juga mencapai prestasi yang menakjubkan ini pada usia yang sama dua tahun silam.⠀ .⠀ "Rasanya seperti berada dalam mimpi. Saya tidak pernah bermimpi bisa mencapai ini. Allah SWT benar-benar memberkati kita untuk dapat melalu perjalanan ini," kata ibu Yusuf Aslam dilansir dari Ilmfeed. "Allah berkata akan membuatnya mudah jika kamu mencobanya, dan Dia melakukannya," tambahnya.⠀ .⠀ Maariya, kakak perempuan Yusuf juga membuat prestasi yang sama dua tahun lalu. Sang kakak membantu adiknya dalam perjalanannya untuk menghafal Alquran. "Maariya telah melangkah ketika aku sibuk. Kemampuan hafalan Maariya luar biasa dan dia selalu menjadi sumber dukungan setiap kali dibutuhkan," kata sang ibu⠀ .⠀ Perjalanan untuk memiliki dua anak yang menghafal Alquran tidaklah mudah, meskipun memberi hasil yang menakjubkan diakhirnya. Ibu dari Yusuf dan Maariya ini telah berhenti bekerja dan meninggalkan karier untuk mendidik anak-anaknya dalam pendidikan Islam maupun pendidikan formal.⠀ "Saya diberkati memiliki anak yang bekerjasama dan memiliki etos kerja yang baik atau keseimbangan waktu luang. Saya merasa lebih mudah saat yang kedua kalinya," kata sang ibu.⠀ .⠀ Ibu Yusuf juga telah membantu ratusan orangtua yang mengiriminya pesan di halaman Facebooknya untuk mendapatkan saran. Menurutnya, semua orangtua harus belajar atau mengerti tajwid yang cukup untuk membantu anak-anak mereka. Hal ini adalah keharusan mutlak jika ingin terlibat membantu anak untuk mencapai hafalan Alquran.⠀ Jika mendengar anak melafalkan lafaz Allah SWT, Anda akan memiliki kepuasan yang besar. Anda juga akan melihat hasilnya jauh lebih cepat daripada jika Anda tidak terlibat untuk mencapainya.⠀ .⠀ Alquran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril pada 17 Ramadan. Menghafal Alquran merupakan salah satu cara terpenting untuk mengingat firman Allah kepada hamba-Nya. #TauCepatTanpaBatas