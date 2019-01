View this post on Instagram

Lagi-lagi pernikahan terpaut usia terjadi, kali ini kakek berusia 70 tahun dengan wanita berumur 28 tahun, di Pontanakayang Mamuju Tengah, Sulbar. . si wanita berkata tak masalah tua, itu hanya angka saja, yang jelas kesetiaan.. . Pernikahan ini terjadi kemarin, 18 Januari 2019