Ini kisah Ibu Yuni, warga Jakarta yang berjualan jamu keliling. "Kalau ada orang yang pesan jamu, saya kirim-kirimi. Minta jamu saya antarkan," kisah Ibu Yani, yang saya temui di Kemayoran, Jakarta Pusat, kemarin. Tapi itu cerita lama. Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang dijalankan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) datang memberi bantuan modal tiga juta rupiah, dan mengubah penghidupan Ibu Yuni. Ia tak lagi berjualan keliling, tapi kini bisa membuka kios usaha kecil-kecilan. Dengan modal itu, "saya jualan pempek sama es campur dari jam sembilan pagi sampai selepas isya," katanya. Alhamdulillah. Etos kerja Ibu Yuni adalah contoh dari perwujudan kerja keras yang menjadi salah satu nilai utama yang ditanamkan kepada para nasabah PNM Mekaar. Sekali lagi, saya mengingatkan kunci utama keberhasilan menjalankan usaha: jujur, disiplin, dan kerja keras.