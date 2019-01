View this post on Instagram

Pernikahan terpaut usia kembali terjadi, kali ini di Sinjai Sul-Sel. Seorang kakek berumur sekitar 70an melamar seorang wanita yang berumur 18 tahun. Namun ada yang berbeda dengan foto ini, wajah wanita yang terlihat cemberut, di tambah lagi ada kabar bahwa mereka berdua di jodohkan. . Mereka berdua melangsungkan pernikahan di Borong, Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan hari ini 30 Januari 2019. . . . . . . . Foto : Chiya Syamsiah ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Punya info ??? Jangan lupa kirim dan tag kami yaaa 😊 . . #jakarta #jakartainfo #bandung #bekasi #bogor #depok #bandung #malang #jogja #samarinda #aceh #medan #manado #palu #kendari #maluku #papua #bali #palembang #ntt #ntb #gorontalo #ambon #makassar #makassarinfo #visitsulsel #exploresulsel