ROMA - Bandar Udara Ciampino di Roma, Italia, terpaksa ditutup sementara setelah tiga buah bom peninggalan Perang Dunia II ditemukan di sana pada Kamis, 7 Februari. Bom-bom tersebut ditemukan terkubur di bawah aspal area parkir pesawat oleh para pekerja konstruksi sedang melakukan pemeliharaan di landasan pacu.

Diwartakan ABC News, Jumat (8/2/2019), otoritas penerbangan Italia, ADR, memerintahkan evakuasi terminal bandara dan menunda seluruh penerbangan sementara para penjinak bom bekerja untuk mengeluarkan ketiga bom tersebut.

Kementrian Pertahanan Italia mengunggah sebuah video melalui akun twitter mereka, memperlihatkan dua personel angkatan darat Italia sedang menjinakkan bom.

“Penjinak bom dari Angkatan Darat ke-6 sedang bekerja untuk menjinakkan bom Perang Dunia II dengan berat total 150 kg dan total 75 kg bahan peledak.”

Penumpang dan pekerja bandara dievakuasi ke luar bandara tanpa ada kepanikan.

#7febbraio #Ciampino

Specialisti del 6° Reggimento Genio @Esercito sono al lavoro in questo momento per disinnescare gli ordigni della seconda guerra mondiale del peso complessivo di 150 kg per un totale di 75 kg di esplosivo #artificieri pic.twitter.com/Fz4Zl6G6r7— Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) February 7, 2019