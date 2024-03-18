Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Italia: Mengerahkan Pasukan NATO ke Ukraina Bisa Picu Perang Dunia III

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |19:54 WIB
Italia: Mengerahkan Pasukan NATO ke Ukraina Bisa Picu Perang Dunia III
Menlu Italia mengatakan mengerahkan pasukan NATO ke Ukraina bisa memicu Perang Dunia ke-3 (Foto: Iran Front Page)
ITALIA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Italia Antonio Tajani mengatakan mengerahkan pasukan blok Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) pimpinan Amerika Serikat (AS) ke medan perang di Ukraina dapat mengakibatkan konflik global besar-besaran, yang secara efektif merupakan Perang Dunia Ketiga.

Dia telah mengesampingkan segala kemungkinan bahwa pasukan negaranya akan dikerahkan untuk mendukung perjuangan Kiev.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri pada Jumat (15/3/2024) saat wawancara di sela-sela acara LetExpo di Verona. Ketika ditanya tentang kemungkinan penempatan pasukan NATO seperti itu, Tajani menentang gagasan tersebut.

“Saya pikir NATO tidak seharusnya memasuki Ukraina. Ini akan menjadi sebuah kesalahan. Kita perlu membantu Ukraina mempertahankan diri, namun memasuki negara itu untuk berperang melawan Rusia berarti mempertaruhkan Perang Dunia Ketiga,” kata diplomat itu, dikutip RT.

Tajani mengesampingkan kemungkinan pasukan Italia sendiri berakhir di Ukraina. Ketika ditanya tentang negara-negara NATO lainnya yang mengirimkan pasukan mereka untuk mendukung Kiev dalam perjuangannya melawan Moskow, khususnya Prancis, menteri tersebut mengatakan dia berharap hal itu tidak terjadi.

Pernyataan Tajani muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron kembali mengangkat topik pengiriman tentara Barat ke Ukraina, dalam wawancara baru dengan lembaga penyiaran TF2 dan France 2.

