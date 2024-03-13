Libatkan 90.000 Tentara, Swedia dan Finlandia Ikut Latihan Militer Terbesar NATO dalam Beberapa Dekade Terakhir

SWEDIA - Ada suatu masa ketika Pakta Pertahanan Atkantik Utara (NATO) akan melakukan yang terbaik untuk menghindari Rusia secara langsung ketika melakukan manuver militernya. Tak terkecuali karena takut akan provokasi. Namun invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina telah mengubah semua itu.

Kini latihan aliansi tersebut mempertimbangkan Moskow. Salah satu tujuan utama Latihan Steadfast Defender adalah untuk menghalangi Rusia. Ini merupakan aliansi terbesar sejak akhir Perang Dingin, yang melibatkan 90.000 personel militer dan berlangsung tepat di sisi timur Eropa selama beberapa bulan ke depan.

Steadfast Defender juga merupakan uji coba pertama dari rencana militer baru NATO yang dirancang untuk memindahkan pasukan dan peralatan dengan kecepatan dan skala untuk mendukung sekutu mana pun yang diserang. Dan ini merupakan penegasan dari tujuan utama NATO, yaitu bahwa serangan terhadap satu pihak akan memicu tanggapan dari semua pihak.

Dikutip BBC. mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mungkin mempertanyakan hal ini, namun Amerika tetap menjadi tulang punggung janji tersebut dan telah memberikan sumber daya yang besar untuk membuktikannya.

Tahap pertama latihan ini berlangsung di hutan belantara putih terpencil di wilayah Finnmark di Norwegia utara. Letaknya tidak terlalu jauh dari perbatasan Norwegia dengan Rusia sepanjang 120 mil. Meskipun dalam skenario ini Finnmark telah diserang oleh musuh fiksi bernama Occasus.

Eivor, seorang mahasiswa kedokteran Norwegia berusia 21 tahun dan tentara paruh waktu, mengatakan bahwa kakek dan neneknya harus meninggalkan daerah yang sama ketika Nazi menyerbu pada Perang Dunia Kedua.

“Saya lebih suka tinggal di sini dan bertarung,” katanya. Dia tidak mengharapkan Rusia untuk menyerang tapi tentu saja kita harus selalu waspada.

Ini adalah latihan besar NATO pertama yang melibatkan pasukan Swedia dan Finlandia sebagai anggota penuh.

Ada rasa kegembiraan yang nyata di antara pasukan mereka karena menjadi bagian dari aliansi militer terbesar di dunia. Mereka juga lebih bersedia mengidentifikasi ancamannya.