Menteri Kebudayaan Italia Dituduh Curi Lukisan Abad ke-17

ITALIA – Seorang Menteri Kebudayaan Junior Italia dituduh memiliki dan memamerkan lukisan curian abad ke-17, namun ia membantahnya.

Tuduhan terbaru ini menimpa seorang anggota pusat pemerintahan Italia Vittorio Sgarbi, seorang kritikus seni ternama.

Sgarbi telah diselidiki karena mencuci barang curian setelah memasukkan lukisan itu ke dalam pameran pada 2021.

"The Capture of Saint Peter" dilaporkan dicuri pada 2013.

Lukisan karya Rutilio Manetti - pengikut master Barok Caravaggio - dulunya dipajang di sebuah kastil di wilayah Piedmont, Italia utara.

Sgarbi, yang juga seorang tokoh TV yang dikenal karena kerap menggunakan bahasa kasar dan beberapa tuduhan fitnah, juga dituduh mengubah lukisan itu dengan menambahkan lilin di sudut atas. Hal ini dilakukan diduga untuk menyembunyikan aslinya.

Politisi tersebut mengatakan dia mendapatkan pekerjaan tersebut saat merestorasi sebuah vila yang dibeli oleh ibunya lebih dari dua puluh tahun yang lalu. Ia mengklaim lukisan itu asli, sedangkan yang dicuri pada 2013 adalah salinannya.

Tuduhan tersebut mengemuka dalam investigasi program 'Report' di stasiun TV Italia Rai. Pemilik kastil yang melaporkan pencurian lukisan itu mengatakan kepada wartawan bahwa kanvas tersebut dipotong dari bingkainya pada 2013. Dia juga mengatakan bahwa seorang teman Sgarbi sebelumnya telah mengunjungi properti itu dan menyatakan minatnya untuk membeli karya tersebut.

'Report' juga menyatakan bahwa mereka menemukan bahwa teman politisi lainnya kemudian memindahkan lukisan "The Capture of Saint Peter" yang rusak ke pemulih. Dilaporkan bahwa lubang tersebut memiliki bentuk yang sama dengan potongan kanvas yang dipotong dari kerangka kastil Piedmont pada 2013.