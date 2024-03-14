Italia Tolak Ekstradisi Tersangka Palestina ke Israel karena Khawatir Risiko Perlakuan Kejam dan Tak Manusiawi

MILAN - Pengadilan banding Italia pada Rabu (13/3/2024) menolak mengirim seorang tersangka militan Palestina ke Israel. Penolakan ini didasarkan pada alasan bahwa ia menghadapi risiko perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat jika ia diekstradisi.

Pria tersebut, yang disebutkan oleh pengadilan sebagai Anan Kamal Afif Yaeesh, 36, adalah satu dari tiga warga Palestina yang ditangkap di Italia tengah karena dicurigai merencanakan serangan di negara yang tidak disebutkan namanya.

Dikutip Reuters, Israel mengajukan permohonan ekstradisi Yaeesh. Namun pengacaranya menolak permintaan tersebut, dengan menyajikan laporan Amnesty International dan Human Rights Watch mengenai kondisi penjara bagi warga Palestina yang ditahan di penjara Israel.

Dalam keputusan tertulis, panel yang terdiri dari tiga hakim di pusat kota L'Aquila memihak pembela, mengatakan Yaeesh akan menghadapi tindakan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia jika permintaan ekstradisi dikabulkan.

Namun, mereka memutuskan bahwa dia harus ditahan di penjara di Italia karena dia sedang diselidiki oleh kantor jaksa penuntut umum atas tuduhan yang sama seperti yang diminta Israel untuk diekstradisi.