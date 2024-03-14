Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Italia Tolak Ekstradisi Tersangka Palestina ke Israel karena Khawatir Risiko Perlakuan Kejam dan Tak Manusiawi

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |14:35 WIB
Italia Tolak Ekstradisi Tersangka Palestina ke Israel karena Khawatir Risiko Perlakuan Kejam dan Tak Manusiawi
Italia tolak ekstradisi tersangka Palestina ke Israel karena khawatir risiko perlakuan tak manusian dan kejam (Foto: AP)
A
A
A

MILAN  - Pengadilan banding Italia pada Rabu (13/3/2024) menolak mengirim seorang tersangka militan Palestina ke IsraelPenolakan ini didasarkan pada alasan bahwa ia menghadapi risiko perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat jika ia diekstradisi.

Pria tersebut, yang disebutkan oleh pengadilan sebagai Anan Kamal Afif Yaeesh, 36, adalah satu dari tiga warga Palestina yang ditangkap di Italia tengah karena dicurigai merencanakan serangan di negara yang tidak disebutkan namanya.

Dikutip Reuters, Israel mengajukan permohonan ekstradisi Yaeesh. Namun pengacaranya menolak permintaan tersebut, dengan menyajikan laporan Amnesty International dan Human Rights Watch mengenai kondisi penjara bagi warga Palestina yang ditahan di penjara Israel.

Dalam keputusan tertulis, panel yang terdiri dari tiga hakim di pusat kota L'Aquila memihak pembela, mengatakan Yaeesh akan menghadapi tindakan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia jika permintaan ekstradisi dikabulkan.

Namun, mereka memutuskan bahwa dia harus ditahan di penjara di Italia karena dia sedang diselidiki oleh kantor jaksa penuntut umum atas tuduhan yang sama seperti yang diminta Israel untuk diekstradisi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174586/demo_pro_palestina_di_italia-XVa7_large.jpg
Demo Pro-Palestina Terus Berlanjut di Italia, Polisi Bentrok dengan Massa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/18/3022779/2-kapal-karam-di-lepas-pantai-italia-11-orang-tewas-dan-60-hilang-vJs53TEFhi.jpg
2 Kapal Karam di Lepas Pantai Italia, 11 Orang Tewas dan 60 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/18/18/2984936/italia-mengerahkan-pasukan-nato-ke-ukraina-bisa-picu-perang-dunia-iii-aZaSqYs0QT.jpg
Italia: Mengerahkan Pasukan NATO ke Ukraina Bisa Picu Perang Dunia III
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/18/2974554/kondisi-geografis-kota-monfalcone-italia-yang-melarang-umat-islam-beribadah-AdOz6hudas.jpg
Kondisi Geografis Kota Monfalcone Italia, yang Melarang Umat Islam Beribadah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/18/2963343/wanita-italia-diborgol-di-pengadilan-hungaria-picu-kemarahan-w7WEQaYoJR.jpg
Wanita Italia Diborgol di Pengadilan Hungaria Picu Kemarahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/16/18/2955359/menteri-kebudayaan-italia-dituduh-curi-lukisan-abad-ke-17-cTKW5DTYJF.jpg
Menteri Kebudayaan Italia Dituduh Curi Lukisan Abad ke-17
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement