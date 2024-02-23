Kondisi Geografis Kota Monfalcone Italia, yang Melarang Umat Islam Beribadah

Kondisi geografis Kota Monfalcone Italia, yang melarang umat Islam beribadah (Foto: Matilda)

ITALIA - Monfalcone adalah kota yang terletak di Teluk Trieste, Italia bagian utara. Wilayah ini dikenal sebagai pusat industri pembuatan kapal, pesawat terbang, tekstil, bahan kimia dan minyak sulingan, serta rumah perusahaan kapal pesiar Fincantieri.

Mengutip beberapa sumber, arti nama Monfalcone yakni gunung elang, yang diambil dari bahasa Prancis, Montfaucon serta bahasa Jerman, Falkenberg.

Kota ini dihuni 50 ribu jiwa, dan menjadikannya sebagai kota terpadat kelima di Friuli-Cenezia Giulia, serta menjadi pusat utama wilayah Bisiacaria.

Meningkatnya populasi di Monfalcone juga dikarenakan sejumlah besar penduduk beragama Islam asal Bangladesh, yang pindah ke kota ini.

Namun kota tersebut menjadi kontroversi, setelah Wali Kota Monfalcone, Anna Maria Cisint, mengeluarkan kebijakan larangan melakukan ibadah kepada umat Muslim.

Melansir The Islamic Information, Cisint melarang umat Muslim menuaikan salat. Pernyataan ini semakin kontroversi, lantaran umat Muslim mendapat sebuah amplop berisi halaman Al-Quran yang telah terbakar setengah, yang ditempel di Persatuan kebudayaan Muslim Darus Salaam.