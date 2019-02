View this post on Instagram

WARGA JAWA BARAT DAN NETIZEN budiman, Mari kita doakan kesembuhan Ibu @aniyudhoyono , Ibu Negara tercinta kita tahun 2004-2014 yang sedang terbaring sakit. Semoga Allah angkat sakitnya dan beliau kembali pulih seperti sedia kala. Aamiin. cc @agusyudhoyono

