SURABAYA - Terdakwa kasus pencemaran nama baik, Ahmad Dhani diduga menulis surat yang menegaskan dirinya sebagai warga NU. Surat suami Mulan Jameela itu bertebaran di PN Surabaya, Selasa (19/2/2019).

Dalam surat itu disebutkan bahwa Ahmad Dhani merupakan ‘NU pengikut hadratussyekh Hasyim Asy'ari’, ‘NU Gusdurian’ dan ‘100 persen islamnya Gus Dur’.

Surat tersebut ditulis Ahmad Dhani pada 19 Februari 2019 dari Rutan Klas I Surabaya, Medaeng, Sidoarjo. Kemudian surat itu dibagikan pada pengunjung di PN Surabaya, termasuk awak media oleh Jubir BPN Prabowo-Sandiaga, Muhammad Irfan Yusuf.

"Mas Dhani sendiri yang menulis. Supaya teman-teman paham perasaan dan ungkapan hati mas Dhani. Itu ditulis mas Dhani dari Medaeng. Saya diberi surat ini oleh mas Dhani saat menjenguknya," terang Irfan pada wartawan sambil menunjukkan surat Dhani.

(Baca juga: Jenguk Ahmad Dhani, Prabowo: Ketidakbenaran Hukum Ini Akan Dicatat Sejarah!)

Sementara itu, Penasehat Hukum Dhani, Aldwin Rahadian masih meragukan bahwa surat tersebut memang ditulis kliennya. Ada juga kemungkinan surat itu ditulis orang lain yang sedang memanfaatkan namanya. Sebab, dalam surat itu tidak ada tanda tangan Dhani.

"Biasanya kalau mas Dhani ada tanda tangannya. Jika tidak ada tanda tangannya saya tidak tahu. Saya belum terkonfirmasi soal ini," ujar Aldwin.

Berikut isi surat yang diduga ditulis oleh Dhani:

“Jika NU adalah...

1. ISLAM NUSANTARA

Saya bukan bagian dari ini

2. Harus Jadi PENDUKUNG JOKOWI

Apalagi ini, saya pasti bukan bagian dari ini

3. MEREKA YANG MENGANGGAP KELOMPOKNYA YANG PALING BENAR

Obviously Not My Kinda Group

4. MEREKA YANG TIDAK BELAJAR DARI MASA LALU

Apalagi ini, jelas bukan golongan saya

MAKA SAYA BUKAN "NU" JENIS INI

Saya NU pengikut Hadratussyekh Hasyim Asy'ari

Saya NU GUSDURIAN

100 % islamnya saya islamnya Gus Dur

Dari dulu hingga sekarang.

Ahmad Dhani, Pondok Pesantren Medaeng, 19-02-19”

(qlh)