JAKARTA - Beragam peristiwa penting dan sarat nilai sejarah patut diketahui hingga anak dan cucu kita. Momentum tersebut hadir setiap hari, termasuk pada tanggal ini, 27 Februari.

Dari negeri Sakura, terdapat 2 kejadian yang patut diketahui, yakni lahirnya bendera Jepang hingga debut game Pokemon di video game. Selain itu, dari negara lain pun tak luput dari sejarah hari ini.

Okezone mencoba untuk kembali mengenang peristiwa yang terjadi pada 26 Februari tersebut yang dikutip berdasarkan sumber Wikipedia. Berikut ulasannya:

Berlakunya Bendera Jepang sebagai Bendera Nasional

Bendera nasional Jepang adalah sebuah bendera dengan sebuah lingkaran merah di tengah bidang putih. Bendera ini secara resmi disebut Nisshōki ("bendera simbol matahari") dalam bahasa Jepang, namun secara umum dikenal sebagai Hinomaru ("lingkaran matahari").

Bendera Nisshōki ditetapkan sebagai bendera nasional sesuai Aturan Tentang Bendera Nasional dan Lagu Kebangsaan Nasional, yang diumumkan dan berlaku sejak tanggal Jumat, 13 Agustus 1999. Meskipun pada masa sebelumnya tak ada undang-undang mengenai bendera nasional, bendera lingkaran matahari telah menjadi bendera nasional Jepang secara de facto.

Dua proklamasi dikeluarkan pada tahun 1870 oleh Daijō-kan, badan pemerintahan pada awal Zaman Meiji, yang masing-masing memiliki ketentuan mengenai rancangan bendera nasional. Bendera lingkaran matahari dipakai sebagai bendera nasional untuk kapal-kapal dagang menurut Proklamasi No. 57 tahun 3 Meiji (dikeluarkan pada 27 Februari 1870), dan sebagai bendera nasional yang digunakan oleh Angkatan Laut menurut Proklamasi No. 651 tahun 3 Meiji (dikeluarkan pada 27 Oktober 1870).

Game Pokémon memulai debutnya di Nintendo Game Boy

Pokemon adalah salah satu waralaba media yang dimiliki oleh perusahaan permainan video Nintendo dan diciptakan oleh Satoshi Tajiri pada 1995. Pada mulanya, Pokémon adalah seri permainan video yang identik dengan konsol Game Boy.

Pokémon merupakan permainan video tersukses kedua di dunia setelah serial Mario yang juga diciptakan oleh Nintendo.[4] Sementara bila dibandingkan dengan yang lain, Pokémon merupakan serial waralaba terlaris ketiga di dunia setelah James Bond (karya Ian Fleming) dan Transformers (karya Hasbro), yang masih terus berjalan dan diperbaharui sesuai perjalanan zaman.

Waralaba Pokémon sendiri muncul dalam beragam bentuk, yaitu permainan video, anime, manga, trading cards, buku, mainan, dan masih banyak lagi. Waralaba media ini merayakan ulang tahunnya yang ke sepuluh pada tanggal 27 Februari 2006. Dan pada 23 April 2008, omzet penjualan permainan video Pokémon telah mencapai 180 juta kopi[5], melebihi penjualan permainan video Transformers.





Pemerintah Italia meminta bantuan dalam menjaga agar Menara Pisa tidak jatuh

Menara Pisa sebenarnya dibuat agar berdiri secara vertikal seperti menara lonceng pada umumnya, namun mulai miring tak lama setelah pembangunannya dimulai pada Agustus 1173. Ia terletak di belakang katedral dan merupakan bangunan ketiga Campo dei Miracoli (lapangan pelangi) kota Pisa.

Ketinggian menara ini adalah 55,86 m dari permukaan tanah terendah dan 56,70 m dari permukaan tanah tertinggi. Kelebaran dinding di bawahnya mencapai 4,09 m dan di puncak 2,48 m. Bobotnya diperkirakan mencapai 14.500 ton.[1] Menara Pisa memiliki 294 anak tangga. Dengan adanya menara ini, sektor pendapatan ekonomi jadi bertambah karena adanya objek wisata.





Pulau New Britain ditemukan

Provinsi Britania Baru Barat atau West New Britain merupakan provinsi Papua Nugini di pulau New Britain. Ibukota provinsi adalah Kimbe. Daerah provinsi di 20.387 km², dan ada jumlah 264.264 dari sensus 2.011 West New Britain. Kelapa sawit untuk ekspor. Ada tujuh suku besar, yang Nakanai, Bakovi, Kove, Unea, Maleu, Kaulong dan Arowe, total berbicara sekitar 25 bahasa.

Orang-orang dari West New Britain secara luas disebut sebagai "Kombes" Papua New Guinea, dalam referensi metonymic signifikan dengan orang Kove (atau Kombe).

Perang Saudara Amerika Serikat

Perang Saudara Amerika Serikat (1861–1865), juga dikenal sebagai Perang Antar Negara Bagian (lihat nama-nama lain), adalah sebuah perang saudara di Amerika Serikat. Sebelas negara bagian budak di Selatan mengumumkan pemisahan dari Amerika Serikat dan membentuk Konfederasi Amerika yang dikenal sebagai "Konfederasi".

Dipimpin oleh Jefferson Davis, pihak Konfederasi memperjuangkan kemerdekaannya dari Amerika Serikat. Pemerintah federal Amerika Serikat (AS) didukung oleh dua puluh negara bagian, kebanyakan negara bagian bebas yang telah menghapus perbudakan dan lima negara bagian budak yang kelak dikenal sebagai negara bagian perbatasan.

Kedua puluh lima negara bagian ini yang disebut sebagai Uni, memiliki basis populasi dan industri yang lebih besar ketimbang Selatan. Setelah empat tahun perang berdarah (kebanyakan di negara bagian Selatan), Konfederasi menyerah dan perbudakan dihapus di seluruh negara. Restorasi Serikat, dan Era Rekonstruksi yang mengikutinya, menghadapi masalah yang masih belum terselesaikan selama beberapa generasi selanjutnya.

