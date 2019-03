SEMARANG - Sistem running text Puskesmas Srondol, Kota Semarang menjadi korban ulah tangan-tangan jahil. Layanan informasi berupa layar LED itu diduga diretas (hacked) hingga menampilkan tulisan pilih nomor 02 Prabowo-Sandiaga.

Running text itu pun direkam video lalu diunggah ke Instagram @portalsemarang berdurasi sepuluh detik. Dalam waktu singkat, video itu menuai komentar beragam warganet. Terlihat pada video, tertulis pada running text tersebut adalah, hacked by: Sir.Kz0L|-L4EFY-| Ha Ha in Your System :v Pilih No. 2 PRABOWO SUBIANTO-SANDIAGA UNO.

Kepala Puskesmas Srondol Hidayanto mengaku awalnya tidak mengetahui peristiwa yang menggegerkan jagad dunia maya itu. Setelah mendapat laporan atas munculnya tulisan berupa ajakan memilih Prabowo-Sandi di teks berjalan itu, pihaknya langsung mematikan dan mencopot perangkat elektronik itu.

"Kita awalnya tidak tahu, kemudian diberitahu petugas Puskesmas. Setelah itu langsung kita matikan," kata Hidayanto, Senin (4/3/2019).

Sementara itu, Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang, Naya Amin Zaini, menyampaikan akan menelusuri temuan tersebut. Pihaknya juga mengerahkan petugas untuk menindaklanjuti kampanye ajakan memilih paslon nomor urut 02 di Puskesmas tersebut.

"Kita berkoordinasi dengan Panwascam setempat untuk minta klarifikasi data dan bukti-bukti. Jika nantinya ASN terlibat, maka akan ada sanksi. Tapi kita akan melakukan pengkajian dulu," tutur dia.

