SEMARANG – Running text yang diduga berisi ajakan memilih pasangan capres-cawapres tertentu muncul lagi di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng). Bila yang pertama ditemukan di Puskesmas Srondol, kali ini terpampang di pinggir jalan raya sehingga mudah terlihat.

Video rekaman running text pada layar LED itu kembali viral setelah diunggah ke Instagram pada akun @portalsemarang. Meski baru diunggah, dalam waktu singkat video berdurasi 10 detik itu langsung mendapat komentar beragam dari warganet.

"Dan terjadi lagi namun beda lokasi dan sangat strategis untuk dibaca (pinggir dalan). Running text di salah satu bank di srondol diretas. Isi tulisan sama dengan terjadi di Puskesmas waktu lalu, yang menyampaikan untuk memilih salah satu paslon presiden," tulis pengunggah video, seperti dikutip pada Rabu (6/3/2019).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, lokasi papan running text itu berada di Jalan Setia Budi Semarang. Untuk memastikannya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang segera menerjunkan tim investigasi.

"Kita belum mendapat laporan yang running text terbaru hari ini. Tapi dengan informasi ini kita akan tindak lanjuti dengan meminta Panwascam untuk mengecek ke lokasi," ujar Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang, Naya Amin Zaini.

Dia menambahkan, pihaknya masih mendalami kasus insiden running text kampanye di Puskesmas Srondol. Belum diketahui pasti keterkaitan antara running text kampanye di Puskesmas dengan yang ditemukan hari ini.

"Kita masih selidiki untuk yang di Puskesmas Srondol. Nanti kita periksa saksi-saksi di sana. Untuk kaitan dengan yang baru ditemukan ini nanti sekalian kita dalami, kita investigasi," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, sistem running text Puskesmas Srondol, Kota Semarang menjadi korban ulah tangan-tangan jahil. Running text itu pun direkam video lalu diunggah ke Instagram @portalsemarang berdurasi 10 detik.

Dalam waktu singkat, video itu menuai komentar beragam warganet. Terlihat pada video, tertulis pada running text tersebut adalah, hacked by: Sir.Kz0L|-L4EFY-| Ha Ha in Your System :v Pilih No. 2 PRABOWO SUBIANTO-SANDIAGA UNO.

