TEHERAN – Sejoli asal Iran ditangkap karena menggelar prosesi lamaran pernikahan mereka d ruang publik, karena dianggap menistakan Islam.

Rekaman video memperlihatkan seorang pemuda memasukkan cincin ke jari pacarnya di sebuah pusat perbelanjaan di Arak, Teheran, Iran. Lapran Daily Mail, Selasa (12/3/2019) perilaku pasangan itu dikecam oleh otoritas Iran karena bertentangan dengan doktrin Islam negara itu.

Pasangan itu kemudian ditangkap polisi karena melanggar hukum negara tentang berperilaku di ruang publik, tapi sejoli ituitu dibebaskan dengan jaminan.

Dalam rekaman video, pria yang tidak disebutkan namanya berdiri di dalam lingkaran kelopak bunga berbentuk hati. Ia kemudian melamar kekasihnya.

Sedangkan kekasihnya yang berdiri di sebelah balon merah dan putih, kemudian mengatakan “iya” merespons lamaran pacarnya.

Pasangan itu kemudian saling berpelukan. Para penonton yang bersemangat bersorak dan bertepuk tangan dengan ritual romantis mereka.

📹 Man publicly proposes to woman at shopping mall in Arak, central #Iran

Both arrested for "marriage proposal in contradiction to islamic rituals... based on decadent Western culture," then released on bail