JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla pagi ini bertolak ke Bali untuk membuka International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), kawasan pariwisata Nusa Dua Lot NW/1, Kabupaten Badung.

Dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, JK dan rombongan lepas landas menuju Bali menggunakan Pesawat Kepresidenan BAe-RJ85 pada pukul 06.30 WIB atau 07.30 Wita, Kamis (14/3/2019).

JK diperkirakan tiba di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, pada pukul 09.20 Wita, setelah menempuh penerbangan sekira 1 jam 50 menit.

Di bandara, JK bakal disambut Gubernur Bali I Wayan Koster dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali.

Kemudian JK yang didampingi Gubernur I Wayan Koster dan rombongan langsung menaiki mobil menuju BNDCC yang menjadi lokasi acara simposium kebijakan reformasi internasional tersebut.

(Baca juga: JK: Gaji Presiden dan Wapres Lebih Kecil Dibanding Anggota DPRD)

Setibanya di BNDCC, JK disambut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Bupati Badung, serta General Manager BNDCC untuk diantar ke lokasi acara.

Di simposium yang mengusung tema '2019 State Capacity for Public Sector Reform and National Development in Indonesia, Korea, and Southeast Asia' ini JK akan memberikan sambutan dan meresmikan acara Understanding Public Sector and Administration Reform for National Development.

Selesai peninjauan pameran dalam rangkaian acara tersebut, JK beserta rombongan kembali ke Ibu Kota pada siang harinya.

Setibanya di Jakarta, JK akan membuka Musyawarah Nasional XIV Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) di Plenary Hall Jakarta Convention Center.

Kemudian JK dijadwalkan menerima kunjungan kehormatan Perdana Menteri Republik Djibouti.

(Baca juga: JK Sebut Hanya Pemberani yang Mau Korupsi)

Selanjutnya JK menutup Musabaqoh Hafalan Alquran dan Hadis Pangeran Sultan Bin Abdul Azis Alu Su'ud Tingkat Asean dan Pasifik Ke-11 Tahun 2019 di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Turut serta dalam rombongan Wapres JK yakni Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Plt Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan Guntur Iman Nefianto yang sudah lebih dahulu di sana, dan Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi Azyumardi Azra.

(han)