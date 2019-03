KUPANG - Beredar foto yang menggambarkan sebuah mobil boks berwarna putih dengan gambar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, jatuh di sebuah got. Foto yang diunggah akun Abdilah Hakim tersebut disertai narasi sindiran "Berawal dari got, nyungsepnya juga di got !!" tulisnya.

Foto yang beredar di bulan Januari 2019 itu sudah diperiksa faktanya oleh Aribowo Sasmito di Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoax (FAFHH) dan dinyatakan sebagai disinformasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka foto sumber dapat dimasukkan sebagai disinformasi berulang dengan kategorisasi 'manipulated content' atau konten manipulasi. Hasil penelusuran, foto tersebut merupakan hasil suntingan.

Foto aslinya berasal dari berita di Poskotanews dengan judul “Mobil Boks Nyungsep di Saluran Air.” Berita tersebut tayang pada 14 Juli 2017.

Disebutkannya, mobil boks bermerek Gran Max itu masuk saluran air besar di dekat lampu merah ITC Permata Hijau. Posisinya melintang di dalam saluran air tersebut. Warga berupaya menolong pengemudinya. Tak ada korban jiwa dalam kecelakana itu meski pengemudi luka di tangan dan kaki.

Sebelumnya, postingan semacam ini pernah muncul namun dengan logo Partai Gerindra dan sudah di-debunk di FAFHH.

(kha)