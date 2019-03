View this post on Instagram

Pemusik bernama Daniel mengocok perut kami dan segenap pengunjung Sibolang Durian di Medan, saat bernyanyi solo dengan gaya rap dan lirik yang kocak. “Kamu pingin kaya, tapi kerjanya tidur aja. Tengok dong Pak Jokowi, di mana-mana ada.” Sehingga katanya, dia rindu mendengar saya bernyanyi. Kalau tidak, “ngasi sepeda pun nggak apa apa.” Hahaha. Terima kasih untuk hiburan dan sanjungannya 😀

