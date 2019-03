WELLINGTON – Sebagian warga Selandia Baru mulai menyerahkan senjata-senjata api mereka kepada pihak berwenang menyusul permintaan dari Perdana Menteri Jacinda Ardern. Permintaan itu disampaikan Ardern pasca insiden penembakan di dua masjid di Christchurch pada Jumat pekan lalu.

John Hart, seorang petani di distrik North Masterton, mem-posting di Twitter bahwa ia telah memberikan senapan semi-otomatisnya kepada polisi untuk dihancurkan. Postingnya tersebut mendapat banyak kecaman dan pesan hinaan ke laman Facebooknya, sebagian besar dari para pemilik senjata api, terutama dari Amerika Serikat (AS) di mana lobi pro senjata api sangat kuat.

Until today I was one of the New Zealanders who owned a semi-automatic rifle. On the farm they are a useful tool in some circumstances, but my convenience doesn’t outweigh the risk of misuse.



We don’t need these in our country.



We have make sure it’s #NeverAgain pic.twitter.com/crLCQrOuLc— John Hart (@farmgeek) March 18, 2019